Высокопоставленный сотрудник разведслужбы Турции попросил убежища в Германии

Группа сотрудников полиции и высокопоставленный сотрудник разведслужбы Турции попросили убежища в Германии. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает газета Die Welt, ссылаясь на анонимный источник в органах госбезопасности Германии.

Как пишет газета, МИД Германии следует принципу защиты личных данных обратившихся и не разглашает их имена.

Как сообщает Die Welt, после подавления попытки военного переворота июля 2016 года, с просьбой о преддоставлении политического убежища к властям Германии обратились свыше 6700 граждан Турции. Среди них имеются и лица с дипломатическими паспортами и члены их семей.