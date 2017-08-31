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Высокопоставленный сотрудник разведслужбы Турции попросил убежища в Германии


Группа сотрудников полиции и высокопоставленный сотрудник разведслужбы Турции попросили убежища в Германии. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает газета  Die Welt, ссылаясь на анонимный источник в органах госбезопасности Германии.

Как пишет газета, МИД Германии следует принципу защиты личных данных обратившихся и не разглашает их имена.

Как сообщает Die Welt, после подавления попытки военного переворота июля 2016 года, с просьбой о преддоставлении политического убежища к властям Германии обратились свыше 6700 граждан Турции. Среди них имеются и лица с дипломатическими паспортами и члены их семей.

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