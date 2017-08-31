Делегация китайского города Циндао намерена установить экономические связи с Арменией

Замминистра по экономическому развитию и инвестициям Армении Ованес Азизян принял сегодня зампредседателя муниципального совета китайского города Циндао Лю Шенгжена и возглавляемую им делегацию. В составе делегации – чиновники из госорганов китайского города Циндао и представители ряда известных китайских компаний. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью Министерства по экономическому развитию и инвестициям Армении.

На встрече присутствовали руководители соответствующих подразделений Министерства по экономическому развитию и инвестициям Армении, представители Торгово-экономической палаты Армении и Союза предпринимателей Армении.

Замминистра по экономическому развитию и инвестициям Армении Ованес Азизян, приветствовав гостей, выразил удовлетворение по поводу визита столь представительной делегации и выразил надежду на то, что визит станет содержательным в аспекте развития экономического сотрудничества с Арменией, чему есть предпосылки и обоюдное желание сторон.

«Несмотря на то, что мы имеем рост товарооборота с Китаем в размере около 35%, мы не удовлетворены этими цифрами, и хотели бы видеть китайские инвестиции в различные отрасли эмономики Армении, а также активное участие китайских компаний в развитии инфраструктур в Армении»,- сказал замминистра по экономическому развитию и инвестициям Армении Ованес Азизян.

По его словам, просматривается хорошая возможность для экспорта в Китай продуктов переработки сельскохозяйственной отрасли Армении.

В ходе встречи стороны представили интересующие их вопросы и ожидания. Китайская компания «Hisense» договорилась с армянской стороной об уточнении возможностей по дальнейшему сотрудничеству.

Г-жа Лю Шенгжен, поблагодарив за прием, отметила, что у представителей деловых кругов Циндао имеется интерес к Армении. Она особо отметила возможности развития экономических отношений в рамках программы «Один пояс, один путь».

Отметим, что, в рамках программы «Один пояс, один путь», в Циндао было ратифицировано соглашение с компанией Belt&Road, согласно которому Армении предоставят в центре выставочный павильон площадью в 500 кв м, официальное открытие которого намечено на осень этого года.

В конце встречи была достигнута договоренность о передаче китайской стороне сведений о привлекательности экономики Армении, об инвестиционных программах. Стороны договорились о проведении дальнейших встреч.