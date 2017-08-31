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Дорога Горис-Капан открыта в обоих направлениях


Министерство транспорта, связи и информационных технологий Армении сообщает, что, по положению на 09:00 31-го августа дорога  Горис-Капан открыта в обоих направлениях. Об этом «Арменпресс»  сообщили в управлении по информации и связям с общественностью Министерства транспорта, связи и информационных технологий Армении.

Вследствие огромной работы по очистке дороги, которую всю ночь вели Дорожные строители из ООО «Восмар», дорога открыта в обоих направлениях.

Ранее сообщалось, что 30-го августа, в районе 21:30, на 8-м км дороги Горис-Капан произошел оползень. Как сообщили «Арменпресс» в управлении по информации и связям с общественностью Министерства транспорта, связи и информационных технологий Армении, вследствие обрушения верхней кромки дороги дорога Горис-Капан закрыта в обоих направлениях.

Дорожные строители из ООО «Восмар» ведут очистку дороги.

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