Председатель НС Арцаха Ашот Гулян обсудил с канадской делегацией перспективы сотрудничества

30-го августа председатель НС Арцаха Ашот Гулян принял председателя международной правозащитной организацции «Один свободный мир» Маджида эль-Шафи и депутатов Палаты общин Канады Тони Клемента и Рэйчел Хардер.

Делегацию сопровождал постпред Арцаха в США и Канаде Роберт Аветисян. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью НС Арцаха.

Приветствовав гостей, председатель НС Арцаха Ашот Гулян сказал о важности связей с Канадой, назвав их востребованными для Армении и Арцаха, с учетом наличия в этой стране армянской общины. Председатель НС Арцаха Ашот Гулян выразил надежду на то, что в рамках визита членам делегации удастся составить полное преедставление о независимой государтвенности и о народе Арцаха.

Поблагодарив за теплый прием, руководитель делегации Маджид эль-Шафи сказал, что Арцах является образцом борьбы за свободу, и его организация выразила готовность к сотрудничеству.

Члены канадского парламента Тони Клемент и Рэйчел Хардер, которые впервые посетили регион, посчитали важной возможность ознакомиться с историей и нынешней политической ситуацией в Арцахе, которой они поделятся со своими коллегами.

Собеседники обменялись мыслями о сотрудничестве с армянской общиной канады и о ситуации в регионе.

Во встрече принимали участие члены НС Арцаха.