Вследствие оползня дорога Горис-Капан закрыта в обоих направлениях

30-го августа, в районе 21:30, на 8-м км дороги Горис-Капан произошел оползень. Как сообщили «Арменпресс» в управлении по информации и связям с общественностью Министерства транспорта, связи и информационных технологий Армении, вследствие обрушения верхней кромки дороги дорога Горис-Капан закрыта в обоих направлениях.

Дорожные строители из ООО «Восмар» ведут очистку дороги. Информация последует.