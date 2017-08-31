Европейские индексы выросли - 30-08-17

МОСКВА, 31 АВГУСТА, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов на ведущих европейских фондовых биржах за 30 августа:

Как передает «Арменпресс», Немецкий DAX вырос на 0.47% и составил 12002.47 пункта, французский CAC 40 вырос на 0.49% и составил 5056.34 пункта, британский FTSE вырос на 0.38% и составил 7365.26 пункта, российский MICEX вырос на 0.99% и составил 2008.88 пункта, а RTSI вырос на 1.64% и составил 1083.49 пункта.