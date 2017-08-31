Цены на цветные металлы - 30-08-17

ЛОНДОН, 31 АВГУСТА, АРМЕНПРЕСС. На Лондонской Бирже Металлов (LME) в результате торгов за 30 августа были установлены следующие цены на фьючерсы (три месяца) цветных металлов:

Как передает «Арменпресс», цена на алюминий снизилась на 0.86% и составила 2086.00 долларов США, цена на медь снизилась на 0.41% и составила 6785.00 долларов США, цена на свинец снизилась на 0.25% и составила 2384.00 долларов США, цена на никель снизилась на 1.36% и составила 11630.00 долларов США, цена на олово снизилась на 0.15% и составила 20350.00 долларов США, цена на цинк выросла на 0.24% и составила 3122.50 долларов США, цена на молибден не изменилась и составила 16000.00 долларов США, цена на кобальт снизилась на 0.81% и составила 61000.00 долларов США.

The London Metal Exchange - ведущая мировая товарная биржа, специализирующаяся на торговле цветными металлами.

Единица измерения - тонна.