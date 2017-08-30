Президент Республики Арцах принял французского предпринимателя армянского происхождения Армена Петросяна

Президент Республики Арцах (Нагорно-Карабахской Республики) Бако Саакян 30 августа принял французского предпринимателя армянского происхождения Армена Петросяна.

На встрече были обсуждены вопросы, касающиеся осуществления ряда программ в Арцахе.

Как сообщили Арменпресс в Главном информационном управлении аппарата президента НКР, Саакян отметил востребованность вовлечения армянских предпринимателей из Диаспоры в дело развития экономики Арцаха, назвав это одной из надежных основ социально-экономического прогресса страны.