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Президент Республики Арцах принял французского предпринимателя армянского происхождения Армена Петросяна


Президент Республики Арцах (Нагорно-Карабахской Республики) Бако Саакян 30 августа принял французского предпринимателя армянского происхождения Армена Петросяна.

На встрече были обсуждены вопросы, касающиеся осуществления ряда программ в Арцахе.

Как сообщили Арменпресс в Главном информационном управлении аппарата президента НКР, Саакян отметил востребованность вовлечения армянских предпринимателей из Диаспоры в дело развития экономики Арцаха, назвав это одной из надежных основ социально-экономического прогресса страны.

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