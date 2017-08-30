Порошенко уверен, что Украина станет членом ЕС

Президент Петр Порошенко убежден, что Украина станет успешной страной и будет членом Европейского союза. Как передает Арменпресс со ссылкой на rbc.ua, об этом он заявил в ходе рабочей поездки во Львовскую область, передает его пресс-служба.

"Наши совместные усилия приведут к тому, что Украина будет членом ЕС и это произойдет потому, что мы, в первую очередь, в это верим. И мы вместе меняем государство", - заявил Порошенко.

Напомним, ранее Порошенко заявлял, что Украина будет отвечать критериям для членства в ЕС и НАТО.

"Некоторые политики внутри страны и за ее пределами также не верят, что мы получим и перспективу членства в ЕС, и перспективу членства в НАТО... Мы преодолеем эти барьеры, мы изменим страну. Украина будет отвечать тем критериям, которые необходимы для того, чтобы подавать заявку на членство", - отметил украинский президент.

До этого на День Независимости он заявлял, что дорога Украины ведет к вступлению в Европейский Союз и Североатлантический Альянс.