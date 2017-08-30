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Президент Армении в Степанакерте: он примет участие в праздничных мероприятиях, посвященных 26-летию провозглашения НКР


Президент Республики Арцах (Нагорно-Карабахской Республики) Бако Саакян 30 августа встретил в аэропорту г. Степанакерта президента Республики Армения Сержа Саргсяна, прибывшего в Арцах в рамках праздничных мероприятий, посвященных 26-летию провозглашения НКР. Об этом сообщили Арменпресс в Главном информационном управлении аппарата президента НКР.



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