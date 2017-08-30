Президент Армении в Степанакерте: он примет участие в праздничных мероприятиях, посвященных 26-летию провозглашения НКР
Президент Республики Арцах (Нагорно-Карабахской Республики) Бако Саакян 30 августа встретил в аэропорту г. Степанакерта президента Республики Армения Сержа Саргсяна, прибывшего в Арцах в рамках праздничных мероприятий, посвященных 26-летию провозглашения НКР. Об этом сообщили Арменпресс в Главном информационном управлении аппарата президента НКР.
- 21:55 Президент Республики Арцах принял французского предпринимателя армянского происхождения Армена Петросяна
- 21:25 Канадские парламентарии изучат в Арцахе военные преступления Азербайджана в ходе апрельской войны
- 21:10 Предстоящие на 31 августа мероприятия
- 20:28 Порошенко уверен, что Украина станет членом ЕС
- 20:03 Президент Армении в Степанакерте: он примет участие в праздничных мероприятиях, посвященных 26-летию провозглашения НКР
- 18:58 Глава МИД Боснии и Герцеговины представил подробности переговоров с ЕС
- 18:49 Главы МИД Армении и Боснии и Герцеговины договорились активизировать политический диалог
- 18:32 Армения и Босния и Герцеговина подпишут меморандум о взаимодействии между внешнеполитическими ведомствами двух государств
- 18:26 Центробанк Армении: Цены на драгоценные металлы и курсы валют - 30-08-17
- 18:22 Азиатские индексы - 30-08-17
- 18:19 Босния и Герцеговина желают видеть урегулирование конфликта Нагорного Карабаха в первую очередь в пользу проживающего в этом регионе народа
- 18:10 Азербайджан должен подтвердить верность трем принципам урегулирования конфликта Нагорного Карабаха: глава МИД Армении
- 18:02 На США выпало 57 трлн литров воды в результате шторма "Харви"
- 18:00 Трамп заявил, что переговоры не помогут решить северокорейскую проблему
- 17:55 Азербайджанские политэмигранты начинают в Европе митинги в защиту Мехмана Алиева
- 17:47 Предстоящие на 31 августа мероприятия
- 17:45 Премьер-министр Армении принял делегацию китайской корпорации AVIC International
- 17:39 «Харви» отправил 500 000 автомобилей на свалку
- 17:33 Журналистка Первого канала Анна Курбатова будет депортирована из Украины в РФ
- 17:25 Франция выступает за единство Ирака и не поддерживает идею независимости Курдистана
- 17:21 Victoria’s Secret удивит китайцев полуголыми женщинами
- 17:07 Bloomberg оценил влияние урагана "Харви" на динамику ВВП США
- 16:59 Пересмотрены рекомендации по употреблению жиров и углеводов
- 16:57 Президент Армении принял министра иностранных дел Боснии и Герцеговины
- 16:28 В Йемене при наводнении погибли восемнадцать человек
- 16:13 Журналистку Первого канала похитили в Киеве
- 16:02 Содокладчики ПАСЕ посетят Азербайджан
- 15:56 Президент Армении Серж Саргся созвал заседание Совета национальной безопасности:
- 15:50 Самолет, летевший из Астаны в Ереван, экстренно сел в Актау
- 15:42 Турция готовится ко второму этапу операции «Щит Евфрата»
- 15:30 Проект Даниела Деккера “Мой Арцах” является очередным знаком поддержки народа Арцаха
- 15:29 CNN показал руины столицы ИГ с беспилотника
- 15:24 Новый «Дастер»: первые официальные фотографии
- 15:17 Военные учения Agile Spirit начнутся в Грузии 3 сентября
- 15:12 Армяне Хьюстона значительно пострадали от урагана «Харви»
13:35, 23.08.2017
Просмотрели 1805 раз В Турции с воинскими почестями похоронили «Героя Кипра», армянина по национальности Мурада Миграна
20:10, 24.08.2017
Просмотрели 1695 раз Баку открыто выступает против подходов стран-сопредседателей – Эдвард Налбандян
14:26, 24.08.2017
Просмотрели 1684 раз Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов пригласил президента Армении Сержа Саргсяна посетить Туркменистан с официальным визитом: принято совместное заявление
16:24, 24.08.2017
Просмотрели 1664 раз Президент Армении Серж Саргсян направил поздравительное послание президенту Украины Петру Порошенко
17:33, 25.08.2017
Просмотрели 1620 раз Президент Казахстана обсудил с Генсеком ОДКБ развитие организации