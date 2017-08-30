Глава МИД Боснии и Герцеговины представил подробности переговоров с ЕС

Членство в ЕС является приоритетной стратегической задачей Боснии и Герцеговины. Об этом в ответ на вопрос Арменпресс 30 августа в Ереване на совместной пресс-конференции с главой МИД Армении Эдвардом Налбандяном заявил министр иностранных дел Боснии и Герцеговины Игорь Црнадак.

«Несмотря на внутриполитические напряженные отношения в нашей стране, эту позицию поддерживают проживающие в стране все нации: сербы, хорваты, боснийцы. Это объединяет всех нас», - сказал Црнадак.

Он добавил, что 2016-й стал «лучшим европейским годом» для Боснии и Герцеговины. В этом году страна обратилась в ЕС для вступления в союз и получила вопросник Еврокомиссии. «Это важные процессы. Мы ожидаем в первом полугодии следующего года получить статус официального кандидата. Это единственное, что я хочу сегодня прогнозировать», - сказал министр.

Он отметил, что очень трудно что-то прогнозировать о конечном пункте данного пути, исходя из того факта, что есть множество факторов, которые они не могут контролировать.

«Со своей стороны мы сделаем все возможное, в частности, для того, чтобы воспользоваться своим сроком в качестве кандидата. Опыт других стран показывает, что это лучший период для любой страны, начиная с того момента, когда страна становится кандидатом до вступления в ЕС. В этот период страны могут пользоваться многочисленными важными механизмами, а сами не имеют много обязательств», - сказал Црнадак.