Главы МИД Армении и Боснии и Герцеговины договорились активизировать политический диалог

Министр иностранных дел Армении Эдвард Налбандян 30-го августа встретился с министром иностранных дел Боснии и Герцеговины Игорем Црнадаком, прибывшим в Ереван с официальным визитом.

Как сообщили Арменпресс в Управлении информации и связей с общественностью МИД Армении, встреча началась в формате тет-а-тет, затем продолжилась в расширенном составе с участием делегаций.

Приветствуя гостя, министр Налбандян отметил, что в этом году отмечается 20-летие установления дипломатических отношений между Арменией и Боснией и Герцеговиной, выразив надежду, что этот визит придаст новый импульс укреплению межгосударственных связей двух стран.

Поблагодарив за приглашение посетить Ереван, Игорь Црнадак подчеркнул, что целью его визита является придание импульса сотрудничеству с Арменией в различных областях.

В ходе встречи министры иностранных дел обменялись мнениями вокруг расширения, развития и укрепления сотрудничества как в двусторонних, так и многосторонних платформах.

Министры иностранных дел Армении и Боснии и Герцеговины договорились активизировать политический диалог, отметив, что проведение периодических консультаций между министерствами иностранных дел может послужить хорошим началом для углубления политического диалога.

В ходе встречи министры иностранных дел коснулись путей поощрения двусторонних торгово-экономических связей. Министры договорились предпринять шаги по расширению договорно-правовой базы.

Собеседники также коснулись вопроса взаимодействия в межпарламентском формате, обсудили возможности децентрализованного сотрудничества.

Министр иностранных дел Армении представил своему коллеге прилагаемые Арменией и странами сопредседателями Минской группы ОБСЕ совместные усилия по мирному урегулированию нагорно-карабахской проблемы. Обоюдно была подчеркнута важность содействия усилиям сопредседателей Минской группы ОБСЕ.

Эдвард Налбандян и Игорь Црнадак подписали Соглашение между Правительством Республики Армения и Советом министров Боснии и Герцеговины об отмене визового режима для лиц с дипломатическими паспортами.

За встречей министров последовала совместная пресс-конференция.