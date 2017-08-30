Армения и Босния и Герцеговина подпишут меморандум о взаимодействии между внешнеполитическими ведомствами двух государств. Как сообщает Арменпресс, об этом 30 августа в Ереване на совместной пресс-конференции с главой МИД Армении Эдвардом Налбандяном заявил министр иностранных дел Боснии и Герцеговины Игорь Црнадак.

«Мы договорились, что более интенсивные контакты не только между министрами, замминистра, но и между аппаратами МИД двух стран сделают наше сотрудничество более эффективным, способствуя развитию интересующих нас всех сфер, которые сегодня были обсуждены», - сказал Црнадак.

Он добавил, что на встрече были обсуждены вопросы двусторонних отношений, а также сотрудничества в рамках разных международных площадок. Црнадак выразил надежду на то, что его первый визит в Армению будет способствовать углублению межгосударственных отношений и откроет новый этап в сотрудничестве в разных сферах.