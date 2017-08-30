Азиатские индексы - 30-08-17

ТОКИО, 30 АВГУСТА, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 30 августа на азиатских фондовых биржах:

Индекс NIKKEI в Японии вырос на 0.74% и составил 19506.54 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX вырос на 0.62% и составил 1607.65 пункта: Китайский Shanghai Composite снизился на 0.05% и составил 3363.63 пункта, а HANG SENG вырос на 1.19% и составил 28094.61 пункта.