Босния и Герцеговина желают видеть урегулирование конфликта Нагорного Карабаха в первую очередь в пользу проживающего в этом регионе народа

Босния и Герцеговина желают видеть мирное урегулирование конфликта Нагорного Карабаха. Как сообщает Арменпресс, об этом 30 августа в Ереване на совместной пресс-конференции с главой МИД Армении Эдвардом Налбандяном заявил министр иностранных дел Боснии и Герцеговины Игорь Црнадак.

«В этом вопросе мы поддерживаем международные усилия, сопредседателей Минской группы ОБСЕ, которые работают над урегулированием конфликта, и мы считаем, что все должны способствовать этому», - отметил Црнадак.

Он выразил надежду на то, что решение этого длительного конфликта будет в первую очередь в пользу проживающего в этом регионе народа.