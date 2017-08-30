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Босния и Герцеговина желают видеть урегулирование конфликта Нагорного Карабаха в первую очередь в пользу проживающего в этом регионе народа


Босния и Герцеговина желают видеть мирное урегулирование конфликта Нагорного Карабаха. Как сообщает Арменпресс, об этом 30 августа в Ереване на совместной пресс-конференции с главой МИД Армении Эдвардом Налбандяном заявил министр иностранных дел Боснии и Герцеговины Игорь Црнадак.

«В этом вопросе мы поддерживаем международные усилия, сопредседателей Минской группы ОБСЕ, которые работают над урегулированием конфликта, и мы считаем, что все должны способствовать этому», - отметил Црнадак.

Он выразил надежду на то, что решение этого длительного конфликта будет в первую очередь в пользу проживающего в этом регионе народа.



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