Азербайджан должен подтвердить верность трем принципам урегулирования конфликта Нагорного Карабаха: глава МИД Армении

Если Азербайджан действительно принимает предложения стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ и стремиться к мирному урегулированию нагорно-карабахского конфликта на основе этих предложений, то должен подтвердить и доказать на практике, что поддерживает принципы урегулирования конфликта, предложенные странами-сопредседателями. Как сообщает Арменпресс, об этом 20 августа сказал министр иностранных дел Армении Эдвард Налбандян после встречи с министром иностранных дел Боснии и Герцеговины Игорем Црнадаком, комментируя объявление министра иностранных дел Азербайджана о том, что Азербайджан готов к субстантивным переговорам.

«Азербайджан продолжает обманывать международное сообщество. Он говорит, что готов к субстантивным переговорам. Что это означает? Предметное, содержательное. Означает ли это, что 20 встреч на высшем уровне и более 40 встреч на уровне министров иностранных дел за прошлые 10 лет не имело смысла? По словам Азербайджана, они были действительно бесполезны. Если Азербайджан действительно одобряет предложения стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ и стремится к мирному урегулированию нагорно-карабахского конфликта на основе этих предложений, то должен подтвердить и доказать на практике, что поддерживает принципы урегулирования конфликта, предложенные странами-сопредседателями», - сказал Налбандян.

Он добавил, что об этих принципах много говорилось: неприменение силы или угрозы ее применения, территориальная целостность и равенство народов и право на самоопределение.

«Страны-сопредседатели неоднократно заявляли об этом. Армения согласна со странами-сопредседателями. Что касается Азербайджана, то он фактически отказывается от этих принципов и даже отказывается присоединиться к международным документам, где есть хотя бы ссылка на эти принципы», - подчеркнул министр.

Он добавил, что если Азербайджан стремится к мирному урегулированию конфликта на основе предложений стран-сопредседателей, то должен подтвердить и реализовать то, что предлагают сопредседатели, а Азербайджан отвергает эти обязательства и призывы о сохранении режима прекращения огня. По его словам, Азербайджану следует также выполнить договоренности, достигнутые в Вене и Санкт-Петербурге.

Министр иностранных дел Армении подчеркнул, что азербайджанцы в своем недавнем заявлении в очередной раз сослались на 4 резолюции СБ ООН, принятые в 1993 году. Министр не считает совпадением, что сопредседатели никогда не ссылаются на эти резолюции, поскольку главная цель этих резолюций состояла в том, чтобы остановить военные действия, и именно из-за Азербайджана было невозможно остановить военные действия, поскольку именно Азербайджан не соблюдал упомянутые резолюции.

«Только в мае 1994 года стало возможным прекращение военных действий благодаря соглашению о прекращении огня, подписанному Арменией, Нагорно-Карабахской Республикой и Азербайджаном. Это соглашение не имеет ограничений по времени, и сопредседатели регулярно призывают уважать их и сохранять режим прекращение огня», - сказал Эдвард Налбандян.

Глава МИД Армении также подчеркнул, что если Азербайджан действительно готов приложить усилия для урегулирования, то не должен ссылаться только на благоприятные для себя элементы, более того, искажать их.

«Вы знаете, что сопредседатели упоминали 3 принципа в своих 5 заявлениях, и ни один из этих принципов не доминирует над остальными», - сказал Налбандян, подтверждая, что Армения согласна с сопредседателями в отличие от Азербайджана, который относится только к одному или двум элементам, и то в искаженном виде.

«Армения продолжит усилия, направленные на исключительно мирное урегулирование конфликта, и если Азербайджан захочет присоединиться к этим усилиям, то должен вначале подтвердить свою приверженность указанным трем принципам, предложенным сопредседателями», - заключил Эдвард Налбандян.