Трамп заявил, что переговоры не помогут решить северокорейскую проблему

Президент США Дональд Трамп заявил, что разговоры не помогут решить проблему КНДР.

"США разговаривали с Северной Кореей и платили им деньги в виде выкупа на протяжении 25 лет. Разговаривать — это не решение!" — написал Трамп в Twitter.

Президент США не пояснил, о каком "выкупе" он говорит. США ранее оказывали КНДР значительную гуманитарную помощь, в том числе в период переговоров по северокорейской ядерной программе.