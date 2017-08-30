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Трамп заявил, что переговоры не помогут решить северокорейскую проблему


Президент США Дональд Трамп заявил, что разговоры не помогут решить проблему КНДР.

"США разговаривали с Северной Кореей и платили им деньги в виде выкупа на протяжении 25 лет. Разговаривать — это не решение!" — написал Трамп в Twitter.

Президент США не пояснил, о каком "выкупе" он говорит. США ранее оказывали КНДР значительную гуманитарную помощь, в том числе в период переговоров по северокорейской ядерной программе.

 

 



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