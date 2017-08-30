Азербайджанские политэмигранты начинают в Европе митинги в защиту Мехмана Алиева

Координационный центр азербайджанской партии "Мусават" в Европе в ближайшие дни проведет в крупных городах Европы перед офисами международных организаций митинги с требованием освобождения арестованного в Азербайджане директора агентства Turan Мехмана Алиева.

Как передает Арменпресс, об этом Turan сообщил глава Координационного центра партии "Мусават" в Европе, член комитета "Свободу Мехману Алиеву!" Ильхам Гасан.

Первый митинг состоится 9 сентября в Нюрнберге.

"Очередные митинги пройдут перед Советом Европы и Европарламентом. Наряду с митингами запланированы также встречи с европарламентариями", - сказал Гасан.

Директору информационного агентства Turan предъявлены обвинения по статьям 192.2.2 (незаконное предпринимательство с извлечением крупного дохода), 213.1 (уклонение от уплаты налогов) и 308.1 (злоупотребление должностными полномочиями) УК Азербайджана. Самая строгая санкция предусмотрена статьей 192.2.2 - до пяти лет заключения. При этом все три статьи предусматривают альтернативные санкции, не связанные с лишением свободы.