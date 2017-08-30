Премьер-министр Армении принял делегацию китайской корпорации AVIC International
17:45, 30 Август, 2017
Премьер-министр Армении Карен Карапетян принял делегацию китайской корпорации AVIC International во главе с генеральным директором корпорации Гон Цзяном.
Как сообщили Арменпресс в Управлении информации и связей с общественностью правительства Армении, премьер поприветствовал визит китайской делегации и отметил, что правительство Армении готово к взаимовыгодному сотрудничеству.
Исполнительный директор AVIC International представил направления деятельности своей корпорации, подчеркнув, что они заинтересованы в инвестировании в Армению.Стороны обсудили ряд вопросов, в том числе возможности сотрудничества в области авиации и дорожного строительства.