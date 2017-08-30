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Премьер-министр Армении принял делегацию китайской корпорации AVIC International


Премьер-министр Армении Карен Карапетян принял делегацию китайской корпорации AVIC International во главе с генеральным директором корпорации Гон Цзяном.

Как сообщили Арменпресс в Управлении информации и связей с общественностью правительства Армении, премьер поприветствовал визит китайской делегации и отметил, что правительство Армении готово к взаимовыгодному сотрудничеству.

Исполнительный директор AVIC International представил направления деятельности своей корпорации, подчеркнув, что они заинтересованы в инвестировании в Армению.

Стороны обсудили ряд вопросов, в том числе возможности сотрудничества в области авиации и дорожного строительства.

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