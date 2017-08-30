«Харви» отправил 500 000 автомобилей на свалку

В США из-за урагана «Харви» около полумиллиона автомобилей отправятся в металлолом. В это число входят все машины, которые были затоплены и не подлежат восстановлению.

«Харви» причинил гораздо больший ущерб, чем ураган «Сэнди», который прошел в Нью-Йорке и Нью-Джерси в октябре 2012 года. Тогда пострадало около 250 тысяч автомобилей.

Эксперты также прогнозируют, что не все автомобили отправятся на свалку. Многие машины будут восстановлены и проданы на вторичном рынке. В США это не является незаконным, если покупателя оповестят обо всех аспектах истории автомобиля.