Журналистка Первого канала Анна Курбатова будет депортирована из Украины в РФ

Сотрудники Службы безопасности Украины задержали в Киеве журналистку "Первого канала" Анну Курбатову. Как передает Арменпресс со ссылкой на русскую службу Би-Би-Си, эту информацию подтвердила пресс-секретарь ведомства Елена Гитлянская.

По ее словам, журналистку принудительно выдворят с Украины и вернут в Россию. Сейчас идет оформление необходимых документов. "Так будет с каждым, кто позволит себе позорить Украину", - сказала Гитлянская, не уточнив, при каких именно обстоятельствах задержали Курбатову.

Появившиеся в российских СМИ сообщения о возможном похищении журналистки пресс-секретарь СБУ назвала глупостью. "Все происходит в рамках законодательства", - заявила Гитлянская.

Первоначально о возможном похищении Курбатовой в Киеве заявили на самом Первом канале. В его эфире сообщили, что недалеко от дома журналистку схватили неизвестные, посадили в машину и куда-то увезли. Чуть позже ведущая сказала, что Курбанову могли задержать сотрудники СБУ.