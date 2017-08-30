Франция выступает за единство Ирака и не поддерживает идею независимости Курдистана

Франция считает необходимым сохранение территориальной целостности Ирака и статуса автономии для курдских районов.

Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс, об этом заявила в среду официальный представитель французского МИД Аньес Ромате-Эспань, комментируя планируемый в сентябре референдум о независимости Иракского Курдистана.

"Позиция Франции известна. Мы привержены единству и территориальной целостности Ирака. По условиям иракской конституции Курдистан располагает статусом автономии. Мы желаем, чтобы эта автономия уважалась и была полностью реализована", - указала она.

Как напомнила представитель ведомства, эту точку зрения Парижа на днях лично довел до руководства Ирака и Курдского автономного района глава МИД Франции. "Жан-Ив Ле Дриан имел возможность напомнить о нашей позиции по этому вопросу своим собеседникам в Багдаде и Эрбиле 26 августа", - отметила Ромате-Эспань.

Ранее глава Иракского Курдистана Масуд Барзани заявил о намерении провести референдум о независимости региона 25 сентября, на 1 ноября назначены парламентские и президентские выборы.

Иракский Курдистан - неофициальное название Курдского автономного района, имеющего статус широкой автономии в составе Ирака. Юридически статус района закреплен в конституции Ирака 2005 года.





