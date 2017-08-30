Victoria’s Secret удивит китайцев полуголыми женщинами

Ежегодное шоу американского бренда Victoria’s Secret впервые пройдет в Шанхае. Об этом корреспонденту «Ленты.ру» рассказал представитель пресс-службы марки. Трансляция будет вестись в более чем 190 странах.

Кроме традиционного дефиле, на показе выступают музыканты, чьи имена пока не называются. Среди моделей-«ангелов» на подиум в этом году выйдут Адриана Лима, Алессандра Амбросио, Роми Стрейд, Тейлор Хилл, Жасмин Тукс. Также свое участие в показе подтвердила американская модель Белла Хадид.

Victoria's Secret — компания, специализирующаяся на выпуске женского нижнего белья, одежды, аксессуаров и косметики. Базируется в Колумбусе (штат Огайо, США). С 1995 года компания устраивает ежегодные шоу, изначально они проходили в США, а в 2016 году показ переместился в Париж.