Темпы роста ВВП США в третьем квартале могут снизиться на 0,2 процентного пункта из-за последствий урагана "Харви", однако масштабные государственные инвестиции в восстановление разрушенных объектов в Техасе ускорят рост американской экономики в четвертом квартале на аналогичную величину, полагают аналитики, опрошенные ·агентством Bloomberg.

"Получается, что в долгосрочной перспективе последствия урагана для ВВП будут минимальными", - говорит старший экономист Школы бизнеса и экономики имени Ферманяна Линн Ризер.

Согласно предыдущему прогнозу, сделанному до урагана, экономисты в среднем ожидают увеличения ВВП США в июле-сентябре на 2,5% в пересчете на годовые темпы и роста на 2,4% в октябре-декабре.

Оценки ущерба, нанесенного в результате наводнений и ураганных ветров, пока являются предварительными и колеблются от $43 млрд до $100 млрд. Стихия в той или иной степени затронула порядка 500 тыс. человек.