Президент Армении принял министра иностранных дел Боснии и Герцеговины

Президент Армении Серж Саргсян 30 августа принял министра иностранных дел Боснии и Герцеговины Игоря Црнадака.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ аппарата президента Армении, приветствуя гостя в Армении, президент Саргсян отметил, что это первый высокопоставленный визит из Боснии и Герцеговины в Армению, и это хороший шанс обсудить вопросы дальнейшего развития двусторонних связей и налаживания эффективного сотрудничества.

Серж Саргсян выразил уверенность в том, что такие взаимные визиты создадут шанс восполнить пробел, созданный за последние 20 лет после установления дипломатических отношений между двумя странами в отсутствие активного политического диалога.

Президент отметил, что Армения придает важное значение основанным на дружбе, взаимном доверии и партнерстве отношениям с Боснией и Герцеговиной.

Глава МИД Боснии и Герцеговины Игорь Црнадак отметил, что он очень рад возглавить высокопоставленную официальную делегацию своей страны, которая прибыла в Армению, добавив, что он хотел бы, чтобы этот визит рассматривался как конкретный шаг и послание, что его страна хочет развивать отношения с Арменией. Министр подчеркнул, что нет никаких препятствий для развития отношений и дружеских связей между двумя странами и народами. Он выразил надежду на то, что его визит откроет новую страницу в двусторонних отношениях.

Министр представил президенту Саргсяну внешнеполитические положения своей страны, перспективы развития на разных направлениях, а также поинтересовался нынешней ситуацией и событиями на Южном Кавказе, заявив, что Босния и Герцеговина продолжает с большим интересом следить за региональными событиями.

На встрече также обсуждался процесс мирного урегулирования нагорно-карабахского конфликта в рамках посреднической миссии сопредседателей Минской группы ОБСЕ. Президент Серж Саргсян представил по просьбе гостя позицию армянской стороны.

Игорь Црнадак заявил, что Босния и Герцеговина придает важное значение мирному урегулированию нагорно-карабахского конфликта и поддерживает усилия сопредседателей Минской группы ОБСЕ.