В Йемене при наводнении погибли восемнадцать человек

Восемнадцать человек стали жертвами наводнения в Йемене из-за проливных дождей, сообщило правительственное агентство Saba.

Как сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости, стихия вышла из-под контроля в районе Аль-Мукатара южной провинции Лахдж.

"Потоки воды в результате дождей ночью снесли десятки транспортных средств и автомобилей, и погибли 18 человек", — сообщил агентству местный источник.

По его словам, найдены десять тел, поиски остальных пока продолжаются.

В Йемене на период с июля по сентябрь приходится сезон дождей.