Журналистку Первого канала похитили в Киеве
В Киеве похищена журналистка Первого канала Анна Курбатова. Как передает Арменпресс, об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе телеканала.
По данным «России 24», женщину увезли в неизвестном направлении.
26 августа Курбатова оказалась в базе данных украинского сайта «Миротворец». Авторы ресурса обвинили журналистку в антиукраинской пропаганде, манипулировании общественно значимой информацией, а также «тенденциозном изложении событий».
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