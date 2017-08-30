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Журналистку Первого канала похитили в Киеве


В Киеве похищена журналистка Первого канала Анна Курбатова. Как передает Арменпресс, об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе телеканала.

По данным «России 24», женщину увезли в неизвестном направлении.

26 августа Курбатова оказалась в базе данных украинского сайта «Миротворец». Авторы ресурса обвинили журналистку в антиукраинской пропаганде, манипулировании общественно значимой информацией, а также «тенденциозном изложении событий».

 

 

 



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