Время в Ереване: 11:07:36,   30 Август

Содокладчики ПАСЕ посетят Азербайджан


Содокладчики мониторинговой комиссии ПАСЕ Стефан Шеннак и Цезарь Флорин Преда посетят Азербайджан.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщает агентство azadliq.info.

Визит содокладчиков мониторинговой комиссии ПАСЕ Стефана Шеннака и Цезаря Флорина Преда в Азербайджан намечен на сентябрь.

Он и будут готовить новый доклад по Азербайджану, который будет обсуждаться в ПАСЕ в октябре 2017-го года.

Последние новости

Все новости    

  Завтра



Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 10 539818
Эл. почта: [email protected]
Яндекс.Метрика
Страница конфигурации