Содокладчики ПАСЕ посетят Азербайджан

Содокладчики мониторинговой комиссии ПАСЕ Стефан Шеннак и Цезарь Флорин Преда посетят Азербайджан.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщает агентство azadliq.info.

Визит содокладчиков мониторинговой комиссии ПАСЕ Стефана Шеннака и Цезаря Флорина Преда в Азербайджан намечен на сентябрь.

Он и будут готовить новый доклад по Азербайджану, который будет обсуждаться в ПАСЕ в октябре 2017-го года.