Президент Армении Серж Саргся созвал заседание Совета национальной безопасности:

Президент РА, председатель Совета национальной безопасности Армении Серж Саргсян созвал сегодня заседание СНБ, в ходе которого обсуждались проекты Законов РА «Об обороне» и «О военной службе и статусе военнослужащих». Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью администрации президента Армении.

Президент отметил, что с сегодняшнего дня стартует череда обсуждений важнейших законопроектов, обусловленных конституционными изменениями. По его словам, в представленных законопроектах все еще содержится множество вопросов, требующих тщательного и всестороннего рассмотрения и уточнения.

С. Саргсян поручил премьер-министру РА Карену Карапетяну обеспечить в этих обсуждениях участие на высоком профессиональном уровне всех заинтересованных ведомств, чтобы в дальнейшем у них не возникало проблем при исполнении данных законов.

Глава Минобороны Армении Виген Саркисян представил необходимость принятия данных законопроектов, их содержание, поставленные цели, имеющиеся проблемы и график их обсуждения в парламенте и правительстве. Кабмин начнет обсуждения на заседании 31 августа.

В. Саркисян отметил, что законопроект «Об обороне» регулирует правовые основы организации обороны Республики Армения, роль государственных и муниципальных органов в этом процессе, деятельность должностных лиц, организаций, вооруженных сил и других войск, права и обязанности граждан в обороне страны, а также различные вопросы, связанные с мобилизацией.

Законопроект «О военной службе и статусе военнослужащих» регулирует вопросы подготовки граждан к военной службе в рамках конституционных обязательств по обороне государства; вопросы организации военной службы, а также вопросы правовых и социальных гарантий для военнослужащих и их семей.