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Самолет, летевший из Астаны в Ереван, экстренно сел в Актау


Самолет казахстанской авиакомпании SCAT, летевший из Астаны в Ереван, совершил экстренную посадку в городе Актау из-за плохого самочувствия пассажирки. Как передает Арменпресс, об этом сообщает в среду агентство Sputnik Казахстан со ссылкой на пресс-службу авиакомпании.

По информации агентства, инцидент произошел в среду около 14.00 (11.00 мск). Пассажирке рейса дважды стало плохо в самолете, который уже находился в воздухе, и командир воздушного судна принял решение совершить посадку на запасном аэродроме в Актау на юго-западе Казахстана. Пассажирку, чье состояние вскоре улучшилось, осмотрели медики, и самолет продолжил рейс.

"Самолет авиакомпании SCAT экстренно сел в Актау из-за плохого самочувствия пассажирки. На борту находились 86 пассажиров, задержка составила 1 час 40 минут", — говорится в сообщении.

 

 



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