Проект Даниела Деккера “Мой Арцах” является очередным знаком поддержки народа Арцаха

Концерт американского певца и композитора Даниела Деккера является очередным знаком поддержки народа Арцаха. Проект “Мой Арцах” посвящен независимости Арцаха и 25-летию освобождения Шуши. Как сообщает «Արմենպրես», на состоявшейся 30 августа пресс-конференции Даниел Деккер сказал:

“Я был очень молод, когда в США по телевизору услышал о войне в Карабахе. Это было первое, что я когда-либо слышал об Армении. И тогда я не представлял себе, что Армения станет для меня такой родной. Впервые я в Армению приехал в 2001-м. Этот мой визит уже 17-й. Каждый раз изумляюсь и восхищаюсь моей связью с Арменией. Я всегда ищу пути, чтобы встать рядом с армянским народом. Помню последнюю войну Арцаха, тогда я опять был в Армении”.

По его словам, на предстоящем 3-го сентября концерте будут две песни: “Аракс” и премьера “Мой Арцах”. “Слова песни “Аракс” мои, музыка – Ара Геворгяна. “Мой Арцах” – беседа между Арцахом и его народом”, - сказал Деккер.

“У каждого из нас своя роль, чтобы сделать мир лучше. Каждый может в своем углу встать и действовать. Мой угол – Армения, армянский народ. Я ничего не могу изменить, однако могу поехать в Арцах, быть рядом с народом. Хочу, чтобы народ чувствовал себя защищенным и уверенным”, - сказал певец, добавив, что его главная гордость в том, что в 2015-м, в год 100-летия Геноцида стал гражданином Армении.

По его слова, когда он писал песню “Адана” был уверен, что обязательно окажется в “черном списке” Азербайджана. “Я знаю всю правду о Геноциде армян, о том, кому принадлежал Аракс и Арцах. Я только за правду. Если есть “черный список”, то для меня честь в нем состоять”, - сказал Деккер.