Новый «Дастер»: первые официальные фотографии

Компания Dacia, принадлежащая Renault, представила кроссовер Duster второго поколения. Первый публичный показ вседорожника состоится в середине сентября на автосалоне во Франкфурте, передает Арменпресс.

Никаких технический сведений о модели в Dacia не привели. В компании пока отметили лишь, что лобовое стекло вседорожника было передвинуто на 100 миллиметров вперед, а в его оптике появились светодиодные ходовые огни. На модель можно будет установить 17-дюймовые колеса.

«Дастер» получил полностью новый интерьер и дополнительные пункты в списке оснащения. При этом ни одной фотографии салона модели румынский автопроизводитель пока не опубликовал.