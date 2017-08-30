Новый «Дастер»: первые официальные фотографии
15:24, 30 Август, 2017
Компания Dacia, принадлежащая Renault, представила кроссовер Duster второго поколения. Первый публичный показ вседорожника состоится в середине сентября на автосалоне во Франкфурте, передает Арменпресс.
Никаких технический сведений о модели в Dacia не привели. В компании пока отметили лишь, что лобовое стекло вседорожника было передвинуто на 100 миллиметров вперед, а в его оптике появились светодиодные ходовые огни. На модель можно будет установить 17-дюймовые колеса.
«Дастер» получил полностью новый интерьер и дополнительные пункты в списке оснащения. При этом ни одной фотографии салона модели румынский автопроизводитель пока не опубликовал.