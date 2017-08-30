Военные учения Agile Spirit начнутся в Грузии 3 сентября

Многонациональные военные учения Грузия-НАТО Agile Spirit 2017) пройдут в Грузии с 3 по 11 сентября. Как передает Арменпресс, об этом говорится в сообщении на сайте министерства обороны Грузии.

Учения стартуют на полигоне Орфоло (регион Самцхе-Джавахети). Их целью является улучшение взаимодействия грузинских военных с коллегами из США и других партнерских стран, а также готовности реагирования на кризисы и участие в совместных операциях в составе сил быстрого реагирования НАТО.

Многонациональные учения Agile Spirit проводятся при содействии морских пехотинцев США. Военные учения предполагают полевые и штабные фазы.

В учениях, помимо Грузии и США, примут участие военнослужащие из Болгарии, Латвии, Румынии, Украины и Армении.



