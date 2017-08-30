Армяне Хьюстона значительно пострадали от урагана «Харви»

Около 3 тысяч армян Хьюстона значительно пострадали от урагана «Харви». Как передает «Арменпресс», об этом сообщает «Голос Америки», побеседовавший об этом с председателем приходского совета церкви Св.Геворга в Хьюстоне Арегом Саакяном.

По его словам, они уже 2 дня, как покинули дом и живут у приятеля. Вернуться можно будет только тогда, когда прекратится дождь и спадет вода.

Как сказал Арег Саакян, местная армянская церковь всегда помогает членам общины, однако сейчас все они в безвыходном положении, а духовный пастырь церкви Тер-Мартирос Акопян поддерживает телефонную связ с прихожанами. По его словам, местные власти помогают пострадавшему населению, вывозят на вертолетах тех, кто не успел эвакуироваться из затопленных домов.