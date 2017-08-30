Тропический шторм "Харви" обрушился на побережье США в районе штата Луизиана. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости, об этом передает национальный центр США по предупреждению ураганов.

По данным центра, шторм вышел на сушу примерно в 8 километрах от населенного пункта Кэмерон в Луизиане. Максимальная скорость ветра достигает примерно 72 километров в час.

Как сообщили синоптики, шторм должен принести с собой большое количество осадков прежде чем покинет Луизиану. Затем он направится в сторону Арканзаса, Теннесси и Миссури.

Не менее 30 человек погибли и более 13 тысяч были спасены в ходе наводнения, охватившего обширные районы Техаса. Наводнение было вызвано ураганом "Харви", который затем ослаб до тропического шторма. Как ожидается, разрушения от "Харви" могут быть еще хуже, чем от урагана "Катрина" в 2005 году