Ирландские ученые установили связь между микрофлорой кишечника и мозговой деятельностью

Беспокойство, страх и депрессия являются следствием дисфункции кишечной микрофлоры. К такому выводу пришли ученые из университетского колледжа города Корк (UCC), сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Ирландские микробиологи исследовали то, как микрочастицы рибонуклеиновой кислоты (микроРНК) под воздействием кишечных бактерий влияют на мозг. "Между кишечной флорой и мозгом происходит активная коммуникация", - утверждают ученые UCC Джерард Кларк и Джон Криан на страницах специализированного журнала "Микробиом". В ходе опытов мыши с сильно истощенной микрофлорой кишечника демонстрировали сильное беспокойство, асоциально-депрессивное поведение и снижение когнитивных функций. Затяжное же нарушение здоровья кишечного тракта значительно увеличивает риск нейродегенеративных заболеваний.

Таким образом, как полагают исследователи, с помощью специальных пищевых добавок-пробиотиков вполне реально лечить многие психические отклонения. "Это значительно более простой путь, нежели воздействие на РНК в определенных участках головного мозга", - отмечают авторы. Воздействие на кишечные бактерии открывает широкие горизонты в медицине. "Мы на пороге психобиотической революции", - заявляют ирландские микробиологи.





