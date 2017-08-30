Глава МИД ФРГ выступил за вывод американского ядерного оружия из страны

Размещенное в Германии американское ядерное оружие необходимо вывезти из страны. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс, об этом заявил глава МИД ФРГ Зигмар Габриэль немецкому информационному агентству DPA во время визита в Нью-Йорк. По его словам, это должно стать итогом нового диалога о разоружении.

Ранее с аналогичным призывом выступал лидер Социал-демократической партии Мартин Шульц.

"Я убежден, что необходимо вновь говорить о контроле над вооружениями и о разоружении. Поэтому считаю правильными заявления Мартина Шульца о том, что в конечном итоге речь должна идти о выводе ядерного оружия из нашей страны" - сказал Габриэль.

Как напоминает агентство DPA, согласно неподтвержденным данным, на авиабазе близ населенного пункта Бюхель (федеральная земля Рейнланд-Пфальц) со времен холодной войны размещены до 20 американских ядерных боеголовок.