Не менее пяти человек погибли в затопленном Мумбаи

По меньшей мере пять человек погибли в результате подтопления финансовой столицы Индии города Мумбаи. Как передает Арменпресс, об этом сообщает CNN.

Сильнейшие дожди заливают город второй день подряд, и, согласно прогнозам метеорологов, улучшения погоды не стоит ожидать в ближайшие дни.

Во вторник 29 августа в Мумбаи выпало 127 мм осадков, улицы превратились в реки, и транспортная система города была парализована. Как сообщает Associated Press, встали поезда и автобусы, часть рейсов была перенаправлена в соседние аэропорты. В среду 30 августа было восстановлено железнодорожное движение, но транспортная ситуация остается крайне тяжелой. Многие местные школы закрыты, некоторые офисы также отправили сотрудников домой. Власти рекомендуют жителям не покидать дома.