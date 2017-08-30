Время в Ереване: 11:07:36,   30 Август

Не менее пяти человек погибли в затопленном Мумбаи


По меньшей мере пять человек погибли в результате подтопления финансовой столицы Индии города Мумбаи. Как передает Арменпресс, об этом сообщает CNN.

Сильнейшие дожди заливают город второй день подряд, и, согласно прогнозам метеорологов, улучшения погоды не стоит ожидать в ближайшие дни.

Во вторник 29 августа в Мумбаи выпало 127 мм осадков, улицы превратились в реки, и транспортная система города была парализована. Как сообщает Associated Press, встали поезда и автобусы, часть рейсов была перенаправлена в соседние аэропорты. В среду 30 августа было восстановлено железнодорожное движение, но транспортная ситуация остается крайне тяжелой. Многие местные школы закрыты, некоторые офисы также отправили сотрудников домой. Власти рекомендуют жителям не покидать дома.

 

 



Последние новости

Все новости    

  Завтра



Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 10 539818
Эл. почта: [email protected]
Яндекс.Метрика
Страница конфигурации