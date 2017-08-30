Профессор социологии Кеннет Стори, который назвал тропический шторм "Харви" заслуженным наказанием населения штата Техас за поддержку на выборах 2016 года Дональда Трампа, уволен из Университета города Тампа (штат Флорида). Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс, oб этом решении объявила во вторник дирекция американского вуза.

"Мы осуждаем подобные комментарии и настроения, так как понимаем, какую боль причинила эта безответственная акция. Стори освобожден от исполнения своих обязанностей в Университете Тампы, его лекции поручено вести кафедре социологии", - подчеркнула дирекция в официальном заявлении.





