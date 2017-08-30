Десять процентов от стоимости каждого билета в этом сезоне будут Национальный академический театр передаст армии
Директор Общенационального театра им. Соса Саргсяна Вардан Мкртчян теперь будет руководить Национальным академическим театром им. Г. Сундукяна. Об этом 30 августа на встрече с журналистами сообщил министр культуры Армении Армен Амирян.
“Работа, проделанная Варданом Мкртчяном в Общенациональном театре заслуживает высокой оценки. Уверен, что, будучи назначенным директором Национального академического театра, он с большой ответственностью использует все свои возможности, знания, способности во имя продвижения, развития и улучшения финансово-экономических показателей театра”, - сказал министр.
Как передает «Арменпресс», Вардан Мкртчян сказал, что он желает, чтобы театр стал “театральной визитной карточкой Армении в мире”. “Для этого должна быть проделана большая работа, чего мы не избегаем”, - подчеркнул он.
Мкртчян подчеркнул также, что любое управление театром исходит в первую очередь из художественной программы. “Мы с Арменом Элбакяном наметили ближайшие программы, и я полностью с ним согласен. Отмечу, что мы укрепим связь театра с общественностью. Мы встречались с министром обороны и решили, что десять процентов от каждого проданного в этом сезоне билета будет передано армяской армии”, - сказал он.
По словам художественного руководителя академического театра Армена Элбакяна, скоро на суд зрителя будет представлены спектакли “Высокочтимые попрошайки” и “Невеста с севера”. Будут мероприятия, посвященные памяти Вардана Ачемяна, Арно Бабаджаняна, Жоры Арутюняна. Он добавил, что будут сотрудничать также с молодыми, приглашенными зарубежными режиссерами.В завершение встречи Армен Амирян поблагодарил прежнего директора театра Степана Давтяна за многолетний труд во благо театра.