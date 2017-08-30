Вся ответственность за срыв переговоров по членству в ЕС лежит на Турции: Юнкер

Председатель Еврокомиссии Жан Клод Юнкер, обращаясь к ежегодной конференции послов ЕС в Брюсселс, отметил, что Турция, своими шагами, отдаляется от европы. Как передает «Արմենպրես», об этом сообщает NewEurope.

Кроме того, Юнкер заявил также, что ЕС должен избежать “попадания в капкан” и то, что “вся ответственность за срыв переговоров по членству в ЕС лежит на Турции”.

Накануне канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что отношения между Германией и Турцией “находятся на очень сложном этапе”.

Ранее же министр ИД Германии Зигмар Габриел отметил, что “пока Турцией управляет Эрдоган, она никогда на присоединится к Евросоюзу”.