КНДР передала видеозапись последнего ракетного пуска
Телевидение КНДР передало видеозапись последнего пуска баллистической ракеты, которая пролетела над территорией Японии и упала в Тихий океан, согласно кадрам, ретранслированным в эфире японского телеканала NHK., сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости
На них видно, как ракета "Хвасон-12" взлетает вертикально вверх на рассвете 29 августа в облачное небо над уездом Сунан, где расположен международный аэропорт Пхеньяна. Отчетливо видны густые клубы желтого дыма.
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