КНДР передала видеозапись последнего ракетного пуска

Телевидение КНДР передало видеозапись последнего пуска баллистической ракеты, которая пролетела над территорией Японии и упала в Тихий океан, согласно кадрам, ретранслированным в эфире японского телеканала NHK., сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости

На них видно, как ракета "Хвасон-12" взлетает вертикально вверх на рассвете 29 августа в облачное небо над уездом Сунан, где расположен международный аэропорт Пхеньяна. Отчетливо видны густые клубы желтого дыма.