Мэр Тарон Маргарян встретился с делегацией из китайского города Циндао
13:35, 30 Август, 2017
Мэр Еревана Тарон Маргарян встретился с делегацией, возглавляемой вице-председателем постоянной комиссии Муниципального народного конгресса китайского города Циндао Лиу Шенгжен.Как сообщили Арменпресс в Управление информации и по связям с общественностью мэрии Еревана, представляя гостям основные направления стратегии развития столицы и программы сотрудничества с международными организациями, мэр Тарон Маргарян отметил, что Ереван с каждым годом расширяет рамки сотрудничества и уже сегодня взаимодействует с 50 городами мира и 10 международными организациями.
«Мы придаем важность расширению и укреплению сотрудничества с городами-партнерами и международными организациями, что способствует обновлению и развитию инфраструктур в различных сферах городского хозяйства, а также значительному улучшению качества услуг. Таким образом, посредством обмена опытом, предоставляется возможность найти наиболее эффективные варианты, которые применяются на практике», - отметил мэр и выразил убежденность в том, что сотрудничество между Ереваном и Циндао также будет эффективным.
Тарон Маргарян придал особую важность подписанию Меморандума о намерениях между двумя городами, который, по сути, послужит основой для дальнейшего взаимовыгодного сотрудничества.
Учитывая, что в составе делегации были руководители крупных компаний, мэр Тарон Маргарян коснулся программ и предложений, представляющих инвестиционный интерес.
«Мэрия Еревана сегодня представляет инвестиционные предложения и программы, которые могут заинтересовать частный сектор. Мы придаем важность реализации конкретных программ и проектов, и должен отметить, что в настоящее время в Ереване предпринимаются серьёзные шаги по привлечению инвестиций и улучшению бизнес среды», - подчеркнул Тарон Маргарян, добавив, что мэрия Еревана открыта и готова обсудить конкретные программы сотрудничества и содействовать их реализации.
Выразив благодарность за теплый прием, вице-председатель постоянной комиссии Муниципального народного конгресса китайского города Циндао Лиу Шенгжен в свою очередь отметила, что в сферах, представляющих взаимный интерес, возможности сотрудничества многогранны.
«Господин мэр, для нас очень важна ваша готовность к сотрудничеству, поскольку наши города, действительно, имеют схожие проблемы и посредством обмена опытом можно найти соответствующие решения. Циндао является одним из крупных промышленных центров Китая и я убеждена, что в разных сферах управления городским хозяйством будет установлено взаимовыгодное сотрудничество, во благо развития двух городов», - отметила Лиу Шенгжен.
В рамках встречи первый заместитель мэра Еревана Камо Ареян и вице-председатель постоянной комиссии Муниципального народного конгресса китайского города Циндао Лиу Шенгжен подписали Меморандум о намерениях. Стороны договорились сформировать рабочую группу, которая выработает предложения относительно сотрудничества между двумя городами.