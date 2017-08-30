Время в Ереване: 11:07:36,   30 Август

Лужков займется производством витаминов


Бывший мэр Москвы Юрий Лужков намерен заняться производством витаминного препарата рутина, который укрепляет кровеносные сосуды человека. Как передает Арменпресс, об этом говорится в сообщении его пресс-службы.

Производить рутин будут из гречихи на территории агрокомплекса Лужкова в Калининградской области. "В этом году для производства сырца рутина в хозяйстве Лужкова пока задействован участок площадью 100 гектаров, на котором выращиваются специальные сорта гречихи – красная и белая", — поясняется в сообщении.

В настоящее время значительный объем рутина в Россию поступает из Китая, Японии и Кореи, где он производится из плодов софоры.

Рутин относится к флавоноидам — веществам группы так называемого витамина Р, способным уменьшать проницаемость и ломкость капиллярных сосудов.

 

 



Последние новости

Все новости    

  Завтра



Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 10 539818
Эл. почта: [email protected]
Яндекс.Метрика
Страница конфигурации