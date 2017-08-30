Армен Ашотян и Мане Тандилян примут участие в сессии ПА “Евранест” в Баку

Руководитель армянской делегации ПА “Евранест” Армен Ашотян и член делегации Мане Тандилян примут участие в проводимой 22 сентября в организованной комиссией по социальным вопросам, образованию и культуре и гражданскому обществу сессии ПА “Евранест” в Баку.

Об этом «Арменпресс» сообщили в постоянной комиссии по внешним связям НС Армении.

Сессия посвящена поддержке здоровьяженщинн и гендерного равноправия. Организационные вопросы, связанные с участием делегации в сессии, находятся в процессе подготовки.