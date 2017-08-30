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Сын Иванишвили снял клип с русской моделью Евой Минаевой


Сын грузинского миллиардера Бидзины Иванишвили исполнитель и репер Бера презентовал новый клип, в котором снялась русская модель Ева Минаева, передает Арменпресс со ссылкой на Sputnik.

В черно-белом клипе на песню Parlez-Vous Français ("Вы говорите по-французски?") Бера встречает девушку в клубе, и потом их знакомство перерождается в романтические отношения. Молодые люди появляются вместе в отеле, на морском пляже, путешествуют в автомобиле.

Видео Беры за сутки собрало более ста тысяч просмотров.



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