Армянский павильон представлен на международном экспо текстиля

Шесть компаний легкой промышленности единым павильоном представляют Армению в открывшейся сегодня в Москве 49-й выставке “ТекстильЛегПром”. Армянские компании, при поддержке Фонда развития Армении, уже 5-й раз участвуют в международном экспо. Все компании, участвовавшие в прежних выставках, получили заказы на экспорт.

“Только с февральской выставки армянские предприятия получили заказы на 400 миллионов долларов. Причем, после каждой выставки число заказов увеличивается”, - сказал руководитель Группы организации мероприятий Маркус Азадян.

“Значительный рост экспорта армянских изделий, в частности, в Россию, обусловлен продуктивной политикой правительства, Министерства экономического развития и инвестиций и, в особенности, программами поддержки производства и экспорта”, - сказал во время церемонии открытия мероприятия торговый представитель Армении в РФ Карен Асоян.

Крупнейшая в России выставка текстиля и продуктов легкой промышленности проводится два раза в год, в 9 павильонах, занимающих территорию в 40.000 квадратных метров. В 49-й выставке “ТекстильЛегПром” участвуют более 200 компаний из 28 стран мира. Ожидается более 35.000 посетителей – оптовиков, специалистов сферы, представителей торговых сетей, инвесторов.

Как сообщили

«Арменпресс» в информационной службе Фонда развития Армении, компании “Лентекс”, “Хелло”, “Аршалуйс”, Алекс текстил”, “Фирма Лида”, ЧП Камсар Дарбинян представляют легкую промышленность Армении единым павильоном.