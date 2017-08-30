Указания о командировании армянской делегации в ПА “Евранест” в Баку пока нет
12:52, 30 Август, 2017
Указания о командировании армянской делегации в ПА “Евранест” в Баку на данный момент нет.
Об этом в беседе с «Арменпресс» сказал начальник управления по информации и связям с общестенностью Национального собрания Арсен Бабаян, комментируя распространенную в СМИ информацию о том, что члены армянской делегации в ПА “Евранест”, во главе с Арменом Ашотяном готовятся участвовать в очередной сессии ПА “Евранест”, который 20 сентября стартует в Баку.“На данный момент подобного распоряжения нет, а указы о командировках депутатов готовятся в форме распоряжения”, - отметил Арсен Бабаян.