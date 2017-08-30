Рост мировой торговли в 2017 году может составить 2,4%, заявил глава ВТО

Рост мировой торговли в 2017 году может составить 2,4%, однако, скорее всего, текущий год будет шестым годом подряд, когда рост торговли составит менее 3%. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил гендиректор Всемирной торговой организации (ВТО) Роберту Азеведу.

"В 2016 году рост мировой торговли составил приблизительно 1,3%. Это самый низкий темп роста со времен мирового финансового кризиса 2008 года. В 2017 году ситуация выглядит лучше, мы ожидаем улучшение — около 2,4%", — сказал Азеведу, выступая на Международной выставке птицеводческой и свиноводческой продукции SIAVS 2017.

"Скорее всего, несмотря на это улучшение, рост торговли в 2017 году останется ниже 3%, то есть шесть лет подряд рост будет ниже 3%. Это беспрецедентная ситуация со времен Второй мировой войны", — отметил он.

Глава ВТО также указал, что экономические проблемы сопровождаются важными политическими вызовами. "В ряде регионов мира формируются антиглобалистические настроения. Многие люди считают, что преимущества глобальной экономики, торговли и технологий получают те, кто богаче других. Такой тренд более отчетливо виден в развитых странах", — сказал Азеведу.