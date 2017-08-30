Мэй призвала Китай усилить давление на КНДР

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй призвала Китай оказать больше давления на КНДР для остановки ракетных испытаний и отметила ключевую роль Пекина в международных усилиях по предотвращению провокаций Пхеньяна. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости, об этом передает агентство Рейтер.

"Мы хотим удостовериться в том, что они прекратят эти действия. Мы считаем, что наилучший способ сделать это заключается в том, чтобы Китай оказал давление на Северную Корею", — приводит агентство заявление Мэй репортерам по пути в Японию.

Утром во вторник КНДР выпустила ракету, которая, пролетев над территорией Японии, упала в 1180 километрах от мыса Эримо на Хоккайдо. Общая дальность полета составила 2,7 тысячи километров, полет продолжался 14 минут, максимальная высота составила 550 километров. Ущерба воздушным и морским судам не зафиксировано. Впервые с апреля 2009 года, когда КНДР запустила спутник с ракетой "Тэпходон-2", полет ракеты проходил над территорией Японии.

Как позже сообщило южнокорейское агентство Рёнхап, КНДР подтвердила, что испытала во вторник баллистическую ракету "Хвасон-12", и на испытании лично присутствовал лидер страны Ким Чен Ын.